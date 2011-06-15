Глава Украины заметил, что пока что Западу не стоит ожидать проведения выборов на пост президента страны.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не уверен, будет ли выдвигать свою кандидатуру на возможных будущих выборах главы государства на Украине. Соответствующее заявление сделал украинский политический деятель в интервью для итальянской газеты Corriere della Sera. Политический деятель добавил, что Украина будет готова провести президентские выборы только после завершения вооруженного конфликта в стране.

И я совсем не уверен, что буду баллотироваться. Владимир Зеленский, глава Украины

Ранее о необходимости организации президентских выборов на украинской территории заявлял в декабре 2025 года американский президент-республиканец Дональд Трамп. Политический деятель называл Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что рейтинг одобрения его деятельности у народа опустился до четырех процентов. Срок должностных полномочий украинского главы государства истек 20 мая 2024 года. Владимир Зеленский упомянул, что готов провести выборы, но потребовал у международных союзников из США и Европы "обеспечить безопасность" их проведения. Речь идет о том, что чиновник с Банковой улицы постоянно просит о достижении режима прекращении огня.

Фото: YouTube / Офіс Президента України