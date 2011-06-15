Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не уверен, будет ли выдвигать свою кандидатуру на возможных будущих выборах главы государства на Украине. Соответствующее заявление сделал украинский политический деятель в интервью для итальянской газеты Corriere della Sera. Политический деятель добавил, что Украина будет готова провести президентские выборы только после завершения вооруженного конфликта в стране.
И я совсем не уверен, что буду баллотироваться.
Владимир Зеленский, глава Украины
Ранее о необходимости организации президентских выборов на украинской территории заявлял в декабре 2025 года американский президент-республиканец Дональд Трамп. Политический деятель называл Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что рейтинг одобрения его деятельности у народа опустился до четырех процентов. Срок должностных полномочий украинского главы государства истек 20 мая 2024 года. Владимир Зеленский упомянул, что готов провести выборы, но потребовал у международных союзников из США и Европы "обеспечить безопасность" их проведения. Речь идет о том, что чиновник с Банковой улицы постоянно просит о достижении режима прекращении огня.
Фото: YouTube / Офіс Президента України
