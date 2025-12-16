Сравнивая людей с игральными картами, лидер киевского режима Владимир Зеленский демонстрирует мировому сообществу всю кровожадную и беспринципную сущность правящего на Украине режима. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства таким образом прокомментировала слова политика из соседней страны о том, что живые люди, смелые и умные граждане, являются главными "картами" для Украины.
Когда я поняла, что... люди есть игральные карты, те козыри, которыми он, так сказать, и оперирует, тут, я считаю, это может... свидетельствовать относительно того, что это за режим и какими методиками он действует.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Дипломат из России призналась в том, что, увидев это заявление Владимира Зеленского впервые, она даже не сразу поняла, о чем идет речь.
Захарову поразила ситуация с отстранением прокурора МУС.
Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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