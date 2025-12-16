В МИД России удивлены тем, как глава Украины относится к своим гражданам.

Сравнивая людей с игральными картами, лидер киевского режима Владимир Зеленский демонстрирует мировому сообществу всю кровожадную и беспринципную сущность правящего на Украине режима. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства таким образом прокомментировала слова политика из соседней страны о том, что живые люди, смелые и умные граждане, являются главными "картами" для Украины.

Когда я поняла, что... люди есть игральные карты, те козыри, которыми он, так сказать, и оперирует, тут, я считаю, это может... свидетельствовать относительно того, что это за режим и какими методиками он действует. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат из России призналась в том, что, увидев это заявление Владимира Зеленского впервые, она даже не сразу поняла, о чем идет речь.

Захарову поразила ситуация с отстранением прокурора МУС.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik