В МИД России напомнили, что Карима Хана долго не хотели назначать на должность.

Отстраненный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан принимал решения по "ордерам на арест" на имя глав государств, хотя даже судебная инстанция не могла долгое время понять, достоин ли этот человек вообще занимать эту должность. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства таким образом прокомментировала

Он выдает "ордера на арест" глав государств, которые не входят в эту структуру, и он же самоотстранился, а теперь вы его временно отстраняете. И все это длится месяцами и годами, потому что вы не понимаете, этот человек достойный или недостойный. Мы где вообще? Мы на какой сейчас остановке? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в понедельник, 9 июня, Бюро ассамблеи стран-участниц Римского статута МУС приняло решение отстранить от должности прокурора. Сейчас Карима Хана обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении подчиненных. Еще в мае 2025 года пресс-служба МУС сообщила о том, что Карим Хан будет находиться в административном отпуске до окончания процесса расследования.

Захарова указала на беспрецедентное давление на оппозицию в Армении.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik