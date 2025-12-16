В МИД России напомнили о благах, которые Армения получает от ЕАЭС.

В Москве обратили внимание на вмешательство в электоральные процессы не только со стороны "так называемых властей Армении", но и извне — со стороны коллективного Запада. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства таким образом прокомментировала недавно прошедшие в постсоветской стране парламентские выборы. По мнению спикера, в армянском обществе сейчас очевиден широкий запрос на поступательное развитие двусторонних российско-армянских отношений, а также дальнейшее пребывание Еревана в евразийских интеграционных структурах. Мария Захарова добавила, что такие решения приносят Армении "реальные, осязаемые блага".

С одной стороны, это то, что, так сказать, очевидно реализовывали в виде концепции власти Армении, и вмешательство со стороны Запада, такого же, на мой взгляд, беспрецедентного, наверное, для этого региона в контексте электоральных процессов, опять же со стороны Запада. То есть внутри и извне... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Сербию бесцеремонно и с нажимом втягивают в конфронтацию с Россией.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik