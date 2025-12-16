В МИД России напомнили, что Александр Вучич отверг планы Белграда по отмене безвиза с Россией.

Белград втягивают в конфронтацию с Россией бесцеремонно и с нажимом, но вопрос сейчас заключается в том, насколько республика сопротивляется этому влиянию извне. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума в 2026 году. Чиновница из внешнеполитического ведомства ответила на вопрос СМИ о возможности введения Сербией визового режима для наших граждан.

Мы видим, как по сути Сербию бесконечно втягивают в конфронтацию с Россией. Делают это с нажимом, делают это бесцеремонно. Вопрос, конечно, в том, насколько Сербия сопротивляется. Потому что речь идет не только о России, речь идет в первую очередь о самой Сербии. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В Москве уверены, что отношения с Россией давали Сербии всегда только плюсы, включая помощь, экономические бонусы, развитие, решение проблем. Сейчас же балканскую страну недружественные государства хотят заставить лишиться всех преимуществ и привилегий, дав взамен антироссийские санкции.

Захарова: Западу нужны редкоземельные ресурсы Армении.

Фото: Telegram / ТАСС