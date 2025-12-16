Встреча лидеров Франции, ФРГ, Великобритании с Зеленским приблизила Евросоюз к катастрофе.

Лидеры Евросоюза столкнулись с растущим недовольством на фоне визита Владимира Зеленского в Лондон. Жителей европейских стран больше волнует экономика и миграция, а не проблемы Украины, сообщило The European Conservative.

В публикации говорится, что лондонский саммит стал свидетельством того, что украинский конфликт занимает центральное место во внешнеполитической повестке ведущих европейских стран. Однако они состоялись на фоне растущего давления в Париже, Лондоне и Берлине, где люди ждут решения проблем в экономике и общественной безопасности.

В последние годы премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц столкнулись серьезными трудностями из-за социальных проблем, но они пытаются скрыться за внешнеполитической повесткой.

В минувшее воскресенье Макрон, Мерц и Стармер провели переговоры с Зеленским на Даунинг-стрит. Позже они заявили о планах наладить совместное производство дальнобойного оружия и систем ПВО для Украины.

Ранее журналистка Диана Панченко сообщила, что Зеленский тайно представил Британии план летнего наступления ВСУ.

Фото: YouTube / Офіс Президента України