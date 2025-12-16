Британские власти тайно выделили главе киевского режима средства на усиление мобилизации.

Украинский лидер Владимир Зеленский, находясь с визитом в Лондоне, представил план нового летнего наступления Вооруженных сил Украины. Об этом в социальной сети X сообщила журналистка Диана Панченко.

Она отметила, что глава киевского режима инициировал обсуждение вероятное летнее наступление ВСУ с британскими властями. Те, в свою очередь, выделили ему средства на усиление мобилизации в стране и потребовали от Зеленского снижения мобилизационного возраста.



Вчера украинским правоохранительным органам было приказано резко увеличить количество патрулей для поимки украинских мужчин Диана Панченко, журналистка

Она предположила, что Зеленский и европейские лидеры якобы также обсудили вопрос прямого вовлечения в конфликт Молдавии и Румынии.

Ранее Владимир Зеленский отправил президенту России Владимиру Путину "открытое письмо". В Москве этот жест назвали "неуклюжей провокацией" сорвать любые переговоры по мирному урегулированию между сторонами.

Фото: YouTube / Офіс Президента України