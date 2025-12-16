Зеленский язвительно объяснил хамский тон в письме Путину

Глава киевского режима ответил на критику своего обращения к президенту России Владимиру Путину.

Президент Украины Владимир Зеленский иронично прокомментировал хамский тон в своем письме в адрес российского лидера Владимира Путина. Главу киевского режима процитировал британский телеканал Sky News.

Как отметили журналисты на вопрос о своем "дерзком" письме Зеленский ответил с улыбкой: "Вы не читали первую версию!".

То, что он написал открытое послание, украинский президент пытался объяснить опасением, что до Путина оно якобы не дошло и он бы его не прочитал. Накануне пресс-секретарь Дмитрий Песков сравнил такой формат обращения к российскому лидеру с использованием мегафона, которое почему-то в Киеве предпочли назвать письмом.

По мнению французского генерала запаса Оливье Кемпфа, обращение Зеленского было направлено не на Путина, а на европейских союзников и президента США Дональда Трампа.

Глава киевского режима опубликовал обращение на сайте вечером в четверг. В нем он выступил с резкой критикой в адрес Путина, при этом завершив предложением начать прямой двусторонний диалог.

Ранее Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского стала бы отличным развитием событий для решения украинского кризиса.

Фото: YouTube / Офіс Президента України