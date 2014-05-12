На Украине объяснили, о чем объявили премьер-министру Словакии по сфере возобновления энергопоставок.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский вновь выпрашивает перемирие, но на этот раз - в обмен на восстановление работы нефтепровода "Дружба", по которому российские энергетические ресурсы поступают на территорию Словакии и Венгрии. Соответствующее заявление сделал украинский политический деятель в интервью для итальянской газеты Corriere della Sera. Ранее страна неоднократно переносила сроки возобновления поставок нефти по трубопроводу. В конце февраля 2026 года премьер-министр Словакии заявлял, что чиновники с Банковой улицы планирует восстановить транзит третьего марта. Позднее местный телеканал ТА3 сообщил, что Киев снова сдвинул срок восстановления транзита ресурсов в европейские государства.

Я объяснил это Фицо: трубопровод разрушен, для его восстановления необходимо прекращение огня. Владимир Зеленский, глава Украины

Дополнительно Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самой вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе в операции против Ирана. на Ближнем Востоке.

Зеленский сделал заявление о сроках новых переговоров с Россией.

Фото: YouTube / Офіс Президента України