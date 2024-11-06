В Минздраве рассказали, что делать при укусе змеи

​Врачи дали рекомендации по поведению пострадавшего после укуса.

При укусе змеи необходимо отойти от нее на безопасное расстояние, а также запомнить время укуса и немедленно вызвать скорую помощь. Такие советы даются российским министерством по здравоохранению в документе, который изучили журналисты информационного агентства "РИА Новости". Согласно рекомендациям профильного ведомства из федерального правительства, до приезда врачей потерпевшему также следует обездвижить конечность, снять все украшения и пить много воды.

Дополнительно при укусе змеи нельзя накладывать жгут. В противном случае это вызывает омертвение тканей и может привести к ампутации конечностей. Также нужно отказаться от попыток отсасывать яд ртом. Такой метод специалисты называют неэффективным, а при ранах во рту он приведет к отравлению. Также нельзя прижигать место укуса, потому что это решение вызывает омертвение тканей и не спасет человека от яда.

Медики добавили, что падание яда змеи в кровь пациента может вызвать головокружение, слабость, тошноту, одышку, снизить артериальное давление и участить сердцебиение. В ряде случаях фиксируется нарушается дыхание, начинаются судороги, человек может лишиться сознания. У людей с повышенной чувствительностью кроме этих симптомов может развиться анафилактический шок.

