Минздрав призвал ввести единые требования к аттестации медиков во всех регионах

В России аттестацию медицинских работников необходимо сделать единой. Такого мнения придерживается заместитель министра по здравоохранению Татьяна Семенова. С соответствующей инициативой чиновница из профильного ведомства федерального правительства выступила перед законодателями на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья. Процедуру важно системно администрировать для того, чтобы требования к сотрудникам были едины по всей стране.
Мы за то, чтобы унифицировать подходы к аттестации... Сейчас есть и ведомственные комиссии, в каждой территории своя комиссия, кто-то проводит тестирование, кто-то не проводит.
Татьяна Семенова, замглава Минздрава РФ
Эксперт добавила, что те лица, которые получили квалификационную категорию на одной территории, при переезде в другой российский регион сейчас могут сталкиваться с трудностями подтверждения права на работу.
Минздрав предложил изменить перечень медицинских специальностей с 1 сентября.
