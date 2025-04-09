Минздрав призвал ввести единые требования к аттестации медиков во всех регионах

Татьяна Семенова рассказала о необходимости пересмотреть нормативные акты.

В России аттестацию медицинских работников необходимо сделать единой. Такого мнения придерживается заместитель министра по здравоохранению Татьяна Семенова. С соответствующей инициативой чиновница из профильного ведомства федерального правительства выступила перед законодателями на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья. Процедуру важно системно администрировать для того, чтобы требования к сотрудникам были едины по всей стране.

Мы за то, чтобы унифицировать подходы к аттестации... Сейчас есть и ведомственные комиссии, в каждой территории своя комиссия, кто-то проводит тестирование, кто-то не проводит. Татьяна Семенова, замглава Минздрава РФ

Эксперт добавила, что те лица, которые получили квалификационную категорию на одной территории, при переезде в другой российский регион сейчас могут сталкиваться с трудностями подтверждения права на работу.

Минздрав предложил изменить перечень медицинских специальностей с 1 сентября.

Фото: Piter.tv