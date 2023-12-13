Минздрав предложил изменить перечень медицинских специальностей с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в России могут появиться более десяти новых медицинских специальностей и должностей. Это следует из проекта приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации. В перечень планируется включить такие направления, как медицинская биология, нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация и другие. Также появятся должности врача по медицине здорового долголетия и нутрициолога.

Одновременно из списка исключат ряд устаревших специальностей, например, врача-диабетолога, подросткового терапевта, фельдшера-нарколога и других. Их функции будут переданы более широким специальностям. Те специалисты, которые были приняты на перечисленные должности до определенного срока, продолжат свою работу, уточняется в проекте приказа.

Ранее Минздрав утвердил перечень из 65 заболеваний, при наличии которых граждане не смогут трудоустроиться в охранные службы. Среди них 62 — психические расстройства: шизофрения, психоз, расстройство половой идентификации и другие.

