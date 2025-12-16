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Дмитриев прокомментировал протесты против полиции в Британии
Сегодня, 15:19
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Дмитриев прокомментировал протесты против полиции в Британии

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В Москве оценили требования британцев к полиции после скандала с убийством студента.

В москве прокомментировали многотысячный протест британского населения против действий местной полиции.  Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля  оценил таким образом сообщение от иностранного телеканала Sky News. В СМИ объявили зрителям о том, что тысячи граждан вышли на протест против действий полиции после публичного раскрытия подробностей действий оперативников во время убийства британского студента Генри Новака членом сикхской общины в Саутгемптоне Викрамом Дигвой.

Великобритания пробуждается.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

На оперативных кадрах протестов заметно, что толпа кричит полицейским: "На колени!", однако британские правоохранители не выполняют это требование.

Дмитриев: Европа потеряла около €3 трлн из-за отказа от российской энергетики.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev  

Теги: sky news, великобритания, кирилл дмитриев, массовые протесты, рфпи
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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