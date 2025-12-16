В Москве напомнили об экономических проблемах ЕС из-за отказа от сотрудничества с Россией.

Страны европейского региона потеряли около трех триллионов евро из-за отказа от российской энергетической сферы и фактически приводят собственные экономические системы к коллапсу. Соответствующий комментарий журналистам на полях Петербургского международного экономического форума сделал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Эксперт заметил, что нашему государству важно то, что созидательные политики и другие силы из Европы будут присутствовать на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. В частности, будет организована панельная дискуссия с представителем немецкой партии "Альтернатива для Германии".

Германия и другие страны Европы видят, что от отказа российской энергетики они уже потеряли около €3 трлн и фактически приводят свою экономику к коллапсу. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev