В Петербурге судебный пристав спас пенсионерку от мошенников при попытке блокировки карты

Злоумышленники совершенствуют методы социальной инженерии, играя на страхе пожилых людей перед государственными органами.

В Выборгском районе Петербурга предотвращена очередная попытка хищения средств у пожилого человека. Мошенники прислали пенсионерке электронные квитанции за коммунальные услуги, имитируя официальную рассылку расчетного центра. Испугавшись блокировки счета судебными приставами, женщина сама пришла на прием в районный отдел.

Пристав проверил базу данных исполнительных производств – имя пенсионерки там отсутствовало. Сотрудник попросил показать подозрительные письма: электронный адрес отличался от официального домена ЕРЦ всего несколькими символами.

Связь с банком подтвердила худшие опасения: система антифрод распознала попытку кражи и заморозила доступ к средствам. В ведомстве подчеркнули, что подобные случаи происходят всё чаще, так как злоумышленники совершенствуют методы социальной инженерии, играя на страхе пожилых людей перед государственными органами.

Ранее прокуратура Петербурга рассказала, как распознать "лжеюристов" и не потерять деньги на бесплатных консультациях.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Петербургу