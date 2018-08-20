На Урале женщина нашли мужа мертвым на трассе через две недели после его пропажи

Труп мужчины лежал в автомобиле на обочине трассы.

В городе Каменск-Уральский Свердловской области жена обнаружила труп мужа в его автомобиле. Его поисками женщина занималась почти две недели, сообщил портал Е1.ru.

По данным издания, 38-летний мужчина пропал 17 июля. Гражданская супруга пыталась заявить о пропаже возлюбленного 20 и 21 июля, однако в отделе полиции ее заявление отказывались принимать.

В итоге, правоохранители только посмотрели данные с дорожных камер видеонаблюдения. Тогда женщина вместе с подругой выехала из Каменска-Уральского в Екатеринбург. Поиски начались с того места, где камеры зафиксировали машину мужчины в последний раз.

За три часа женщины смогли отыскать автомобиль, в салоне которого находился сожитель без признаков жизни. По словам жительницы Урала, оперативная группа ехала на вызов об обнаружении тела более пяти часов. Правоохранители провели поверхностный осмотр и уехали за судмедэкспертом.

Женщина обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. В свердловском СК комментариев не дали.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти спустя 5 дней нашли живым пропавшего рыбака.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)