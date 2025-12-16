"Автоваз" планирует начать продажи кроссовера Lada Azimut в IV квартале 2026 года

Глава компании Максим Соколов сообщил на полях ПМЭФ, что серийное производство стартует в следующем квартале, а первые автомобили поступят дилерам до конца года. Также возможен выпуск прототипа гибридной версии.

На Петербургском международном экономическом форуме глава "Автоваза" Максим Соколов в интервью ТАСС рассказал о планах по запуску продаж нового кроссовера Lada Azimut. По его словам, точная дата пока не называется, однако временной ориентир — четвёртый квартал 2026 года.

Производство модели планируется начать уже в следующем квартале, а до конца года автомобили поступят к дилерам. Кроме того, до конца 2026 года может появиться прототип гибридной версии Azimut. Соколов подчеркнул, что не каждый прототип доходит до конвейерных продаж, но его создание позволит оценить перспективы модели.

Руководитель компании также рассказал о возможном расширении программы подписки на автомобили Lada. В настоящее время услуга доступна для Lada Vesta, но рассматривается включение в неё Lada Largus (в первую очередь для корпоративных клиентов), а также моделей Lada Iskra и нового кроссовера Lada Azimut. Соколов пояснил, что компания ориентируется на запросы рынка и готова удовлетворять спрос как частных, так и корпоративных клиентов.

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