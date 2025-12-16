Госдума планирует законодательно урегулировать вопрос скидок на маркетплейсах

Анатолий Аксаков рассказал, какие ситуации в акциях на товары не могут допускаться цифровыми площадками.

Председатель Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил о необходимости законодательного урегулирования работы маркетплейсов. Соответствующее заявление в комментарии для новостного агентства "ТАСС" сделал председатель профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в преддверии петербургского международного экономического форума. Депутат из нижней палаты указал на недопустимость автоматического снижения цен на товары без согласования с продавцами.

Они используют монопольное положение и, естественно, начинают диктовать свои условия. То есть ваши товары будут продаваться дешевле, чем вы их продаете на рынке, что несправедливо. Причем это делается без согласования с продавцом, а просто в автоматическом режиме. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Законодвтель пояснил, что российские маркетплейсы имеют свои банки и фактически загоняют пользователей в них. Таким образом, если человек хочет приобрести товары на данной онлайн-площадке со скидкой, то обязан обслуживаться в ее банке. Политики выступают против такого требования к населению. Парламентарий добавил, что сам маркетплейсами пользуется редко, но считает данные платформы удобными для потребителей.

Аксаков допустил падение ставок по ипотеке ниже 15% после снижения ключевой

Фото: Вконтакте / Пресс-центр ТАСС