Туристический квартал на 2,3 тыс. мест появится в Кузьмоловском поселении

Проект предусматривает гостиничную инфраструктуру и объекты для отдыха и активного досуга.

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о строительстве туристического кластера площадью 29,2 гектаров в Кузьмоловском поселении Всеволожского района. Проект предусматривает гостиничную инфраструктуру с номерами на 2,3 тыс. мест и объекты для отдыха и активного досуга, сообщили 3 июня в администрации Ленинградской области.

Регион в 2025 году посетили от 8,2 до 8,7 млн человек. Рынок быстро растет. В ближайшие 2 года планируется выйти на 9,5 млн посещений.

Нам нужны места для размещения, гостиницы, объекты досуга и активного отдыха. Проект "Летний город" как раз это и дает, особенно в локации, близкой к агломерации. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Реализует проект ООО "СЗ "Летний Город", зарегистрированное в Северной столице и входящее в группу компаний АО "Аксиос".

Ранее мы рассказывали о том, что Ксения Собчак оценила проект реконструкции "Крестов".

Фото: Piter.TV