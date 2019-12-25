В Ленобласти вводили режим беспилотной опасности
Сегодня, 8:33
Предупреждение действовало примерно с 01:12 до 03:27.

В Ленинградской области ночью 26 мая вводили режим беспилотной опасности. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко. 

Предупреждение действовало примерно с 01:12 до 03:27. Цели были поражены на подлете к границам региона. 

Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Цели поражены на подлете к границам региона. 

Александр Дрозденко, губернатор 

А в ночь на 22 мая в районе Петербурга силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат противника. Тогда сбили три дрона над Ленобластью. К счастью, никто не пострадал. 

Ранее на Piter.TV: в городском комитете по образованию разработали алгоритмы действий на случай ракетных атак и налетов БПЛА, если они произойдут во время проведения ЕГЭ и ОГЭ. Если угроза будет серьезной, учащихся эвакуируют, а сдачу перенесут на дополнительный или резервный день. 

