С июля увеличится число рейсов из ОАЭ в Петербург

В преддверии летнего сезона авиакомпания Emirates увеличивает количество рейсов в российские города, в том числе и в Петербург. Как сообщили в Ассоциации туроператоров страны, в июне запланировано по три перелета в неделю из Дубая в Северную столицу и обратно, время в пути составит 7 часов 10 минут. А со следующего месяца самолеты будут летать ежедневно. То же касается и Москвы, добавили в АТОР.

Ранее мы рассказывали о том, что перевозчик S7 с 31 июля запускает прямые регулярные рейсы между Горно-Алтайском и Петербургом. Перелеты планируют выполнять раз в неделю на судне Boeing 737-800. Вылеты из города на Неве будут по воскресеньям в 22:35, обратно – по пятницам в 17:25.

