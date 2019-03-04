Между Горно-Алтайском и Петербургом запускают прямые регулярные авиарейсы

Авиакомпания S7 с 31 июля запускает прямые регулярные рейсы между Горно-Алтайском и Петербургом. Перелеты будут выполнять раз в неделю на Boeing 737-800, рассказали в аэропорту Пулково.

Вылеты из Северной столицы планируются по воскресеньям в 22:35, обратно – по пятницам в 17:25. Для жителей города на Неве это прямой билет к Чуйскому тракту, Телецкому озеру и плато Укок, алтайцы смогут легко летать на выходные в Петербург.

