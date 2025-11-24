Юноша совершил поджог на железной дороге в Петербурге

Росгвардейцы Красногвардейского района на Екатерининском проспекте задержали подростка, совершившего поджог оборудования железной дороги. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в полицию обратился очевидец, заявивший, что неизвестный на участке путей, идущих параллельно Салтыковской дороге, с помощью пропитанной горючей жидкостью ветоши поджег трансформатор. Затем злоумышленник побежал в сторону проспекта Маршала Блюхера. Его приметы передали всем дежурным нарядам.

Задержанного 16-летнего юношу доставили в 66-й отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств. Предварительно, ранее он общался с куратором в мессенджере.

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии