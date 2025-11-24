Сегодня, 9:14
Юноша совершил поджог на железной дороге в Петербурге

Предварительно, ранее он общался с куратором в мессенджере.

Росгвардейцы Красногвардейского района на Екатерининском проспекте задержали подростка, совершившего поджог оборудования железной дороги. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне в полицию обратился очевидец, заявивший, что неизвестный на участке путей, идущих параллельно Салтыковской дороге, с помощью пропитанной горючей жидкостью ветоши поджег трансформатор. Затем злоумышленник побежал в сторону проспекта Маршала Блюхера. Его приметы передали всем дежурным нарядам. 

Задержанного 16-летнего юношу доставили в 66-й отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств. Предварительно, ранее он общался с куратором в мессенджере. 

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии 

