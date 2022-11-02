В F6 нашли вредоносные схемы с продажей ответов на экзамены

Киберугрозы касаются тех, кто хочет получить ответы на госэкзамены в 2026 году.

Мошенники активизировались на российской территории в период сдачи государственных экзаменов. Соответствующее заявление сделали журналистам новостного агентства "ТАСС" представители компании по информационной безопасности F6. Специалисты уведомили о том, что злоумышленники продают "ответы" на ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в Telegram-каналах и ботах на большую аудиторию. В общей сложности на подобные онлайн-ресурсы, по статистике на весну 2926 года, подписаны 1,5 миллионов аккаунтов. Один из ботов имеет примерно 460 тыс. человек, которые его использовали. При этом эти люди рискуют потерять свои средства и данные или позволить заразить свои гаджеты вредоносным ПО. Сейчас аферисты предлагают клиентам купить "ответы" от 799 до пяти тысяч рублей. Сумма зависит от числа предметов и вида интересующего жертву обмана экзамена. Год назад стоимость фейковых ответов начинались от одной тысячи рублей.

"Репертуар" мошенников также состоит из "ответов" на школьные олимпиады и контрольные работы - специалисты смогли зафиксировать их для 56 регионов РФ. пресс-служба компании F6

Ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков в компании F6 Евгений Егоров рассказал прессе, что в подобных "ответах" может быть просто ложная информация или сведения с экзаменов прошлых лет. Однако иногда вместо реальных ответов вероятны фишинговые формы для заполнения или даже вредоносное программное обеспечение (ПО).

"Народный фронт": мошенники начали продавать в Telegram несуществующие экскурсии.

Фото: Piter.tv