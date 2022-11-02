Захарова отреагировала на заявление постпреда Латвии о трагедии в Старобельске

В МИД РФ оценили выступление Саниты Павлюты-Десландес на заседании СБ ООН.

Посттоянный представитель Латвии при Всемирной организации Санита Павлюта-Десландес преисполнена нацисткой ненавистью. Такой комментарий в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства в Москве оценила реакцию прибалтийского дипломата в связи с недавней террористической атакой киевского режима на колледж в Старобельске Луганской народной республики, где погибли более 20 детей. В Москве заметили, что на заседании в ООН уведели предсреда того самого государства, в котором находился концлагерь Саласпилс.

И я поняла, что вот 80 лет прошло, а мы видим прообраз того, что было тогда... Она читала многие такие же книги, она ходила в школы, колледжи... Вот она, такая же женщина сидит - ну внешне она такая же женщина, - наверняка у нее есть своя семья, уж точно у нее есть родители, да наверняка у нее есть какие-то свои домочадцы.. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что при этом Санита Павлюта-Десландес с именно нацистской ненавистью зачитывала на заседании Совбеза ООН "вот эту всю ерунду страшную" и настаивала на то, что никакой трагедии не было, призывала не притворяться и не страдать о жертвах.

Захарова назвала заседание Совбеза ООН чудовищным.

