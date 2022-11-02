Ежеминутно соцфонд выплачивает россиянам 52 млн рублей

Каждую минуту в рабочий день социальный фонд выплачивает россиянам 52 млн рублей. Там предоставляют 121 меру поддержки и оказывают более 320 млн услуг, из них 95% уже – в электронном формате. Результаты работы на встрече обсуждали премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Фонда пенсионного и социального страхования Сергей Чирков.

Все справки, в том числе, о стаже, о зарплате, о трудовой деятельности, о выплатах предоставляются в онлайн-режиме на портале госуслуг. Большая часть – по заявлению, без каких-либо дополнительных действий. Также затронули тему пенсионных прав многодетных мам. Раньше в этом вопросе были ограничения. Теперь, согласно новому закону, все дети многодетной женщины учитываются при назначении пенсии.

Мы в январе текущего года проактивно пересмотрели пенсии всех женщин, которые уже получали их, учли всех детей, которые ранее не были учтены. Таких женщин у нас оказалось 405 тысяч. Сергей Чирков, председатель Фонда пенсионного и социального страхования

Кроме того, вырос максимальный размер пособия по беременности и родам. Сейчас он составляет почти миллион рублей.

