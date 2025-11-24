Власти Ленобласти отчитались о снижении числа наркозависимых и нагрузки на больницы

В Ленобласти зафиксировано снижение числа жителей с наркологическими диагнозами. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, на заседании антинаркотической комиссии под руководством вице-губернатора по безопасности Ярослава Серова были озвучены итоги работы: количество пациентов уменьшилось на 4%, а нагрузка на стационары сократилась на 12%.

Положительная динамика, по мнению экспертов, стала результатом системной профилактической работы и развития амбулаторной помощи. В области удалось повысить обеспеченность специалистами на 6,3%. Сейчас в регионе функционируют два наркологических диспансера, 22 районных кабинета и работают 46 врачей-наркологов.

Особое внимание уделяется сотрудничеству с некоммерческими организациями. В рамках грантовых программ центры "Ручей", "Берег надежды" и "Святоград" помогают людям с зависимостью пройти социальную адаптацию. В Сосновом Бору на базе НКО "Берег надежды" и "Участие" действуют центры пробации.

Важным шагом в развитии системы поддержки стал пилотный проект на базе Всеволожского центра социального обслуживания. Успешный опыт социальной реабилитации планируется масштабировать: уже с июня аналогичные группы откроются в Лужском и Лодейнопольском районах.

Информационная работа также была усилена: в 2025 году в СМИ вышло почти 4 тысячи материалов на антинаркотическую тематику, а за первый квартал 2026 года – уже более тысячи.

