Под колесами грузового поезда в Ленобласти погиб лось
Сегодня, 17:25
Транспортная полиция проводит проверку по факту гибели дикого животного на железнодорожных путях в Ленинградской области. Инцидент произошел в районе станции Суйда. 

В дежурную часть поступила информация о том, что грузовой поезд сбил лося. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. 

Задержки транспорта не последовало. Все сведения переданы в органы по охране природных ресурсов, организованы необходимые проверки. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец попал под колеса грузового поезда на станции Новинка. Пострадавший 68-летний мужчина получил смертельные травмы. Основная причина травмирования на объектах ж/д транспорта – нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения состава. 

Фото: Piter.TV 

