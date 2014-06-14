Под колесами грузового поезда в Ленобласти погиб лось

Все сведения переданы в органы по охране природных ресурсов.

Транспортная полиция проводит проверку по факту гибели дикого животного на железнодорожных путях в Ленинградской области. Инцидент произошел в районе станции Суйда.

В дежурную часть поступила информация о том, что грузовой поезд сбил лося. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Задержки транспорта не последовало. Все сведения переданы в органы по охране природных ресурсов, организованы необходимые проверки.

Ранее на Piter.TV: петербуржец попал под колеса грузового поезда на станции Новинка. Пострадавший 68-летний мужчина получил смертельные травмы. Основная причина травмирования на объектах ж/д транспорта – нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения состава.

Фото: Piter.TV