Петербуржец попал под колеса грузового поезда на станции Новинка

В Петербурге транспортная полиция проводит проверку по факту травмирования мужчины на железной дороге. Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, трагедия произошла накануне на 85-м километре станции Новинка.
Под колеса грузового поезда попал местный житель 68 лет, он переходил пути в неположенном месте. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось из-за малого расстояния. Пострадавший получил смертельные травмы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда.
Пресс-служба транспортной полиции
Ранее мы рассказывали о том, что под колесами электрички между станциями Новый Петергоф и Старый Петергоф погиб мужчина.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все