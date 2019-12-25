Петербуржец попал под колеса грузового поезда на станции Новинка
Сегодня, 16:03
Пострадавший получил смертельные травмы.

В Петербурге транспортная полиция проводит проверку по факту травмирования мужчины на железной дороге. Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, трагедия произошла накануне на 85-м километре станции Новинка. 

Под колеса грузового поезда попал местный житель 68 лет, он переходил пути в неположенном месте. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось из-за малого расстояния. Пострадавший получил смертельные травмы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. 

Пресс-служба транспортной полиции 

Ранее мы рассказывали о том, что под колесами электрички между станциями Новый Петергоф и Старый Петергоф погиб мужчина. 

Фото: Piter.TV 

