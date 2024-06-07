Росгвардейцы задержали жительницу коммуналки в центре Петербурга, которая ударила мужчину ножом

Девушка нанесла ему резаную рану руки.

В Центральном районе росгвардейцы задержали жительницу коммунальной квартиры, ударившую мужчину ножом в ходе конфликта. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 18 мая в полицию поступила информация о том, что во время ссоры пострадал 29-летний сожитель 25-летней напавшей на Кавалергардской улице. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Девушка нанесла ему резаную рану руки.

Потерпевшего госпитализировали в больницу, а нарушительницу доставили в 76-й отдел. Нож изъяли.

