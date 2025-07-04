Садовод объяснила, как добиться пышного цветения пионов

Пышное цветение пионов зависит не только от сорта растения, но и от правильной посадки и ухода. Об этом рассказала Татьяна Олейник в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, при покупке пиона важно внимательно осмотреть куст ещё в питомнике. Растение должно быть здоровым, без повреждений и признаков заболеваний. Именно от качества посадочного материала во многом зависит дальнейшее развитие куста и интенсивность цветения.

Серьёзное значение имеет и глубина посадки. Эксперт пояснила, что слишком сильное заглубление может привести к загниванию корневой системы, а слишком высокая посадка мешает растению нормально укорениться. Оптимальной считается глубина около трёх–пяти сантиметров.

Кроме того, пион не зацветает сразу после высадки. В большинстве случаев первые полноценные цветы появляются только через два или три года, когда куст успевает окрепнуть и адаптироваться к новому месту.

Отдельное внимание Татьяна Олейник посоветовала уделить освещению. По её словам, пионы плохо чувствуют себя в тени и нуждаются в хорошем доступе света. Для нормального роста растению требуется не менее пяти–семи часов освещения в день. При нехватке солнечного света можно использовать и искусственное освещение.

Специалист также отметила, что будущие бутоны закладываются практически сразу после завершения предыдущего цветения. При этом весной пионы можно дополнительно подкормить, чтобы поддержать развитие растения перед новым сезоном.

