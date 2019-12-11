Власти Петербурга намерены и дальше поддерживать садоводство в агломерации

В БКЗ "Октябрьский" состоялся садоводческий праздник "Золотой урожай-2024".

Сегодня вечером традиционно в БКЗ "Октябрьский" состоялся праздник всех садоводов Петербурга и Ленинградской области "Золотой урожай". По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, который поздравил участников мероприятия, власти Санкт-Петербурга каждый год выделяют местным садоводам места на рынках и торговых зонах города, а также оказывают другие меры поддержки аграрного сектора, – рассказали в пресс-службе Смольного.

В Санкт-Петербургской агломерации садоводством занимаются более 2,5 миллионов жителей Северной столицы. Вместе с нашими соседями и партнёрами – Правительством Ленинградской области мы ежегодно оказываем помощь и поддержку садоводческим товариществам и объединениям в ремонте подъездных дорог, сборе и вывозе мусора, медицинском обслуживании, организации торговли, благоустройстве. Уверен, что совместными усилиями Правительств города и области мы и дальше будем оказывать действенную помощь садоводам в решении их насущных задач. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В настоящий момент на территории 172 муниципальных образований Северной столицы и Ленобласти реализовано более 3 тыс садоводческих НКО и порядка 700 тыс земельных участков.

На прошлой неделе оценить качество продукции региональных АПК приезжал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев. О его визите на предприятия в Ленинградской области мы писали ранее.

Фото: Telegram / Спикер Бельский (снимок с "Золотого урожая-2023")