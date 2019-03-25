Патрушев оценил салаты, капусту и картошку Ленобласти

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев в компании губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко оценил деятельность региональных представителей АПК. На суд вице-премьера было вынесено качество салата, картошки и капусты. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Администрации Ленобласти.
В частности, Патрушев посетил тепличный комплекс агрофирмы "Выборжец" и овощерханилища племзавода "Приневское". Во время мероприятий глава региона рассказал вице-премьеру о новых инвестпроектах, которые помогут перечисленным предприятиям повысить объемы производимой продукции.
Ранее мы рассказывали, что вице-премьер Правительства РФ посетил петербургский "Петмол" и предложил руководителям комбината начать производить сливочное масло.
Видео: Администрация Ленинградской области
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