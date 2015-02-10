  1. Главная
Сегодня, 14:26
Патрушев доложил Путину о ситуации в сельском хозяйстве

Всего на развитие агропромышленного комплекса выделили 565 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Дмитрием Патрушевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Патрушев доложил главе государства о ситуации в сельском хозяйстве. Он подчеркнул, что к 2030 году появятся не менее 18 тысяч агротехнических классов, где можно будет получить первую аграрную профессию. Кроме того, в стране стартовала комплексная модернизация инфраструктуры высших аграрных учебных заведений. Всего на развитие агропромышленного комплекса выделили 565 млрд рублей. По словам вице-премьера, эти деньги помогают в развитии отрасли.

Ранее Песков рассказал о планах Путина на день рождения.

Видео: официальный сайт президента России

