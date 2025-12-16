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На сцене Большого зала Петербургской филармонии пройдет праздничный концерт ко Дню России
Сегодня, 10:40
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На сцене Большого зала Петербургской филармонии пройдет праздничный концерт ко Дню России

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Международный оркестр объединенных культур включает порядка 250 музыкантов из более чем 10 стран.

В День России, 12 июня, музыканты из разных уголков мира соберутся на сцене Большого зала Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Этот концерт – доказательство того, что Северная столица является подлинным центром культурного притяжения, сообщили в Смольном. 

Международный оркестр объединенных культур, который вырос из Российско-Китайского симфонического оркестра и хора, включает порядка 250 музыкантов из более чем 10 стран. В программе будут сочинения российских и китайских композиторов, отражающие образы и характер России, шедевры из опер Глинки, Бородина, Римского-Корсакова, Рахманинова и сцены из оперы Тань Цзяньпина "А зори здесь тихие". 

Коллектив выступит под управлением художественного руководителя и главного дирижера Виктории Добровольской. Начало мероприятия – в 20:00. 

Ранее мы рассказывали о том, что трехдневные выходные ждут россиян в июне с 12 по 14 число. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, филармония
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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