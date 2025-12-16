Международный оркестр объединенных культур включает порядка 250 музыкантов из более чем 10 стран.

В День России, 12 июня, музыканты из разных уголков мира соберутся на сцене Большого зала Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Этот концерт – доказательство того, что Северная столица является подлинным центром культурного притяжения, сообщили в Смольном.

Международный оркестр объединенных культур, который вырос из Российско-Китайского симфонического оркестра и хора, включает порядка 250 музыкантов из более чем 10 стран. В программе будут сочинения российских и китайских композиторов, отражающие образы и характер России, шедевры из опер Глинки, Бородина, Римского-Корсакова, Рахманинова и сцены из оперы Тань Цзяньпина "А зори здесь тихие".

Коллектив выступит под управлением художественного руководителя и главного дирижера Виктории Добровольской. Начало мероприятия – в 20:00.

Ранее мы рассказывали о том, что трехдневные выходные ждут россиян в июне с 12 по 14 число.

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