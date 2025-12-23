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Концерт "Трибьют Джо Кокеру"
Сегодня, 21:00
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Концерт "Трибьют Джо Кокеру"

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Концерт состоится 12 августа в 21:00. Место встречи – на набережной Макарова, 20. Возрастное ограничение: 16+.

Трибьют-шоу – это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. На этот раз петербуржцы смогут себя побаловать хитами Джо Кокера. 

Вы услышите композиции в живом исполнении известных артистов на теплоходной прогулке по Неве. Начнется маршрут с Морского порта, далее курс ляжет вокруг Васильевского острова. Вторая часть пройдет по речному граду на Неве – у Ростральных колонн, Эрмитажа, Петропавловской крепости, Мраморного дворца, Летнего сада, Кунсткамеры и Медного всадника.

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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