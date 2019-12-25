В Петербурге 11 августа ожидается сильный ветер до 15 м/с

МЧС предупредило о ветре и грозе в Петербурге во вторник.

Во вторник, 11 августа, в Петербурге ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 15 метров в секунду, предупредили в МЧС. Вместе с этим придут кратковременные дожди и гроза, температура опустится до +19 градусов.

Водителям советуют убирать машины в гаражи или парковать их подальше от деревьев и шатких конструкций. Пешеходам рекомендуют обходить стороной деревья и не приближаться к линиям электропередач.

Ранее главный синоптик города Александр Колесов сообщал, что холоднее всего будет в четверг, 13 августа, а к выходным потеплеет до +20 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что погода в Петербурге останется ясной и солнечной 4 августа.

Фото: Piter.TV