Семьи погибших при атаке ВСУ на Нижнекамск получат по 2 млн рублей

Власти региона установили размеры материальной помощи после утреннего налета БПЛА.

Пострадавшим и семьям погибших в результате атаки дронов ВСУ на Нижнекамск выплатят компенсации. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

В сообщении отметили, что близким родственникам людей, получивших смертельные ранения, предусмотрена выплата в размере 2 млн рублей. Пострадавшие в зависимости от степени тяжести травм получат от 600 до 300 тыс. рублей соответственно

Также жителям Нижнекамск полностью или частично восстановят утрату имущества. Во время атаки на город украинские боевики ударили по промышленным и гражданским объектам. Согласно последним данным, медицинская помощь понадобилась 75 мирным жителям, 21 пострадавший госпитализирован.

Также сообщалось, что жертвами обстрела ВСУ стали 13 человек, в том числе один ребенок. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Эксперты предположили, что украинские дроны залетели на российскую территорию из Сумской области.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)