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Психолог назвал самый простой способ найти друзей в зрелом возрасте
Сегодня, 15:41
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Психолог назвал самый простой способ найти друзей в зрелом возрасте

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Анатолий Абашин рассказал о том, что помощь может прийти в виде интернет-сообществ.

Найти друзей во взрослом возрасте проще всего через хобби и клубы по интересам. Соответствующий комментарий журналистам телеканала "360.ru" дал российский  психолог Анатолий Абашин. Эксперт пояснил, что значимым барьером по развитию новых социальных контактов у людей является страх быть не принятым. Однако обойти это препятствие в общении сейчас помогают интернет-сообщества. Там люди сначала узнают друг друга, после чего могут перейти к живым встречам. Таким образом важно сначала взглянуть на партнера издалека: "смотри, здесь безопасно, иди попробуй".

Он пробует, убеждается, что это безопасно — и готов делать шаг дальше. Как по болотцу ходим: чуть-чуть ножкой потрогали — топи нет, можно наступать. Другой ногой мы проверяем дальнейший шаг. И вот такой путь научения и подтверждения вполне работает.

Анатолий Абашин, психолог

Психолог добавил, что если человек не вписался в какое-то сообщество, то ему стоит попробовать сделать это уже в другом месте или просто подождать более подходящего момента.

Психолог перечислил фразы, которые помогут остановить бытовую ссору.

Фото: Piter.tv

Теги: анатолий абашин, друзья, психолог
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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