Друзья банкирши рассказали о ее скромной жизни и отце-пенсионере

В Петербурге продолжается расследование резонансного дела о краже золотых инвестиционных монет на сумму около 2 миллиардов рублей. В центре скандала оказались три сотрудницы банка: руководительница отделения Анна Андрейченко и менеджеры Марина Полежаева и Дарья Елькина. За несколько месяцев они вынесли из хранилища 8 893 монеты "Георгий Победоносец" общим весом более 160 килограммов, пишет КП-Петербург.
Одна из фигуранток, Дарья Елькина, на допросе призналась, что спрятала свою часть похищенного, пояснив, что деньги ей якобы не нужны. Это заявление удивило даже следователей. Знакомые семьи Елькиной в беседе с "КП-Петербург" рассказали, что никогда не замечали за ней странностей. По их словам, она вышла замуж год назад, но денег у неё не было. Отец девушки, пенсионер, до самого последнего времени ежемесячно переводил ей по 5 тысяч рублей на погашение ипотеки. Лишь за месяц до ареста он написал, что у него возникли проблемы, и он не сможет помочь.
Знакомые характеризуют Дарью как тихую, воспитанную девушку, которая окончила школу с золотой медалью и никогда не брала чужого. Они предполагают, что на неё кто-то повлиял. Елькина, по словам друзей, часто задерживалась на работе до двух-трёх часов ночи. Они не исключают, что полученные деньги могли быть платой за переработку. Когда правда вскрылась, семья, в которой есть бывшие сотрудники правоохранительных органов, была в шоке. По имеющейся информации, Елькина подписала явку с повинной.
Похищенные монеты — инвестиционные "Георгий Победоносец" из золота 999-й пробы. Всего из хранилища пропали 4 515 монет номиналом 50 рублей (вес каждой — 7,78 грамма), 241 монета номиналом 100 рублей (по 15,55 грамма) и 4 137 монет номиналом 200 рублей (по 31,1 грамма).
Фото: объединенная пресс-служба судов СПб
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