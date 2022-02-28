Друзья банкирши рассказали о ее скромной жизни и отце-пенсионере

Сотрудницы банка вынесли почти 10 тысяч золотых монет, но одна из фигуранток заявила, что закопала свою долю, так как деньги были ей не нужны. Знакомые девушки рассказали, что до последнего времени она с трудом гасила ипотеку с помощью пенсионера-отца.

В Петербурге продолжается расследование резонансного дела о краже золотых инвестиционных монет на сумму около 2 миллиардов рублей. В центре скандала оказались три сотрудницы банка: руководительница отделения Анна Андрейченко и менеджеры Марина Полежаева и Дарья Елькина. За несколько месяцев они вынесли из хранилища 8 893 монеты "Георгий Победоносец" общим весом более 160 килограммов, пишет КП-Петербург.

Одна из фигуранток, Дарья Елькина, на допросе призналась, что спрятала свою часть похищенного, пояснив, что деньги ей якобы не нужны. Это заявление удивило даже следователей. Знакомые семьи Елькиной в беседе с "КП-Петербург" рассказали, что никогда не замечали за ней странностей. По их словам, она вышла замуж год назад, но денег у неё не было. Отец девушки, пенсионер, до самого последнего времени ежемесячно переводил ей по 5 тысяч рублей на погашение ипотеки. Лишь за месяц до ареста он написал, что у него возникли проблемы, и он не сможет помочь.

Знакомые характеризуют Дарью как тихую, воспитанную девушку, которая окончила школу с золотой медалью и никогда не брала чужого. Они предполагают, что на неё кто-то повлиял. Елькина, по словам друзей, часто задерживалась на работе до двух-трёх часов ночи. Они не исключают, что полученные деньги могли быть платой за переработку. Когда правда вскрылась, семья, в которой есть бывшие сотрудники правоохранительных органов, была в шоке. По имеющейся информации, Елькина подписала явку с повинной.

Похищенные монеты — инвестиционные "Георгий Победоносец" из золота 999-й пробы. Всего из хранилища пропали 4 515 монет номиналом 50 рублей (вес каждой — 7,78 грамма), 241 монета номиналом 100 рублей (по 15,55 грамма) и 4 137 монет номиналом 200 рублей (по 31,1 грамма).

Фото: объединенная пресс-служба судов СПб