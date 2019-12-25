В Зеленодольском районе Татарстана сбили беспилотник

Михаил Афанасьев уточнил последствия ночного налета БПЛА ВСУ на российский регион.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, который находился на территории Зеленодольского района Татарстана. Соответствующими сведениями с подписчиками через социальные сети поделился глава района Михаил Афанасьев. Российский чиновник заметил, что из-за падения обломков дрона врага на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание. Однако на текущий момент сведения о пострадавших не поступали от местных властей.

Силами ПВО были уничтожены БПЛА. В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено. Все оперативные службы работают на месте. Михаил Афанасьев, глава района в Татарстане

Эксперт добавил, что режим опасности БПЛА в районе по-прежнему сохраняется.

Мэр Зеленодольска Афанасьев: ВСУ атаковали логистический центр в Татарстане.

Фото: Telegram / Михаил Афанасьев