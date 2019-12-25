В Зеленодольском районе Татарстана сбили беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, который находился на территории Зеленодольского района Татарстана. Соответствующими сведениями с подписчиками через социальные сети поделился глава района Михаил Афанасьев. Российский чиновник заметил, что из-за падения обломков дрона врага на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание. Однако на текущий момент сведения о пострадавших не поступали от местных властей.
Силами ПВО были уничтожены БПЛА. В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено. Все оперативные службы работают на месте.
Михаил Афанасьев, глава района в Татарстане
Эксперт добавил, что режим опасности БПЛА в районе по-прежнему сохраняется.
Мэр Зеленодольска Афанасьев: ВСУ атаковали логистический центр в Татарстане.
Фото: Telegram / Михаил Афанасьев
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