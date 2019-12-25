Мэр Зеленодольска Афанасьев: ВСУ атаковали логистический центр в Татарстане

Михаил Афанасьев поделился данными о последствиях налета БПЛА ВСУ на регион.

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА пытались атаковать логистический центр в Зеленодольском районе Татарстана. При падении обломков сбитых дронов обошлось без последствий на земле. Соответствующее заявление через собственный аккаунт в социальной сети "Вконтакте" сделал глава района Михаил Афанасьев в соцсети "ВКонтакте". Какой именно объект попал под удар, российский чиновник в публичном пространстве не уточнил.

Местные власти заметили, что согласно предварительным сведениям, ы результате нападения врага никто не пострадал. В настоящий момент оперативная ситуация находится под контролем. Глава района призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным и проверенным источникам информации.

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Фото: Вконтакте / Михаил Афанасьев