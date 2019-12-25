В 2026 году Ленобласть приняла 7,5 тыс. мигрантов из Индии

Общая квота для граждан Индии на этот год составляет 12,8 тыс. специалистов.

За первые шесть месяцев 2026 года число трудовых мигрантов из Индии в Ленинградской области выросло на 7,5 тыс. человек. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург".

В региональном Комитете по труду и занятости уточнили, что общая квота для граждан Индии на этот год составляет 12,8 тыс. специалистов.

Потребность в кадрах растет и у петербургских предпринимателей. Как отметил директор городского Центра трудовых ресурсов Сергей Балабанов, каждый второй прибывший индийский специалист трудоустраивается на предприятиях легкой промышленности.

При этом специфика работы в самом регионе имеет свои особенности: если в Петербурге мигранты чаще находят себя в сервисе и ЖКХ, то в Ленинградской области они преимущественно работают монтажниками технологических трубопроводов.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти обработали от борщевика более 10,5 тысячи гектаров.

Фото: Piter.TV