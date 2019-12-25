Место выхода из станции метро "Театральная" утвердили в Петербурге

Сроки открытия уже готовой подземной части станции были перенесены на 2030 год именно из-за затянувшихся споров о расположении наземного вестибюля.

Выход из строящейся станции метро "Театральная" Лахтинско-Правобережной линии разместится на площади имени Юрия Темирканова. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Глава города назвал локацию идеальной, отметив её близость к ключевым культурным объектам. Станция будет находиться рядом с концертным залом Мариинского театра и прямо напротив его новой сцены. По словам губернатора, такой выход обеспечит удобный доступ сразу к трем площадкам Мариинки, консерватории, Центральному военно-морскому музею, Новой Голландии, а также Юсуповскому и Николаевскому дворцам.

Беглов подчеркнул техническую сложность реализации проекта в историческом центре. Чтобы не повредить ни одного здания, метростроителям предстоит проложить наклонный ход на глубину более 65 метров.

Напомним, сроки открытия уже готовой подземной части станции были перенесены на 2030 год именно из-за затянувшихся споров о расположении наземного вестибюля.

Ранее мы сообщили о том, что вагоны метро Петербурга впервые украсят граффити по мотивам русских сказок.

Фото: Piter.TV