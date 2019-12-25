  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В порту Петербурга не пропустили 18 тонн индийской муки и бобовых без документов
Сегодня, 10:35
157
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В порту Петербурга не пропустили 18 тонн индийской муки и бобовых без документов

0 0

Под запрет попали импортная нутовая мука, горох и белый маш.

В морском порту Санкт-Петербурга государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора пресекли ввоз партии зерновой продукции весом 18,3 тонны. Под запрет попали импортная нутовая мука, горох и белый маш, поставленные из Индии.

В ходе проверки качества и безопасности груза было установлено нарушение требований Технических регламентов Таможенного союза "О безопасности зерна". Как сообщили в ведомстве, на перевозимую продукцию отсутствовали обязательные декларации о соответствии и протоколы испытаний.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, ввоз данных партий на территорию страны полностью запрещен.

Ранее мы сообщили о том, что в Большом порту Петербурга запретили ввоз более 100 тонн какао из Эквадора из-за мухи-горбатки.

Фото: Magnific (jcomp)

Теги: россельхознадзор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии