В Приморском районе задержан мужчина, избивший оппонента на детской площадке

По данным полиции, конфликт начался с ссоры между детьми.

В Приморском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел 28 июля около 19:00 у дома №8 по улице Аллея Поликарпова.Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, конфликт начался с ссоры между детьми на игровой площадке. В ситуацию вмешались взрослые: 40-летний местный житель толкнул своего 43-летнего оппонента. Тот упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму, ударившись головой об асфальт. Пострадавший был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение в критическом состоянии.

Второй участник потасовки также обратился за медицинской помощью с ушибами и ссадинами, после чего его отпустили на амбулаторное лечение.

Спустя два дня, 30 июля, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции возле своего дома на улице Генерала Хрулёва. Фигурант заключен под стражу на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее полиция ищет хулигана, сбросившего бутылку с пятого этажа на голову 17-летней девушки на Просвещения.

Фото: Piter.TV