Дрозденко прокомментировал снижение уровня воды в Ладожском озере

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что уровень воды в Ладожском озере примерно на 90 сантиметров ниже средних значений. По его словам, тревогу бить не нужно.
Ладога – не пруд. Это живой, огромный организм, который живет по своим природным законам. У Ладоги есть периоды полноводья и маловодья – естественные циклы, которые длятся десятилетиями.
Александр Дрозденко, губернатор
То же было в 1940 году – тогда уровень упал почти на 2 метра. Повторялось это в 1942, 1973 и 2003 годах.
Причина сегодняшнего снижения простая: прошедшие две зимы оказались малоснежными, и в озеро поступило меньше талой воды, что является обычным гидрологическим циклом.
Для жителей и экосистемы угрозы нет. Но одно предостережение: владельцам маломерных судов сейчас стоит быть особенно внимательными – на мелководье легко сесть на мель.
Александр Дрозденко, губернатор
Уровень начнет возвращаться к норме с наступлением осени, когда сток по Неве уменьшится.
Ранее депутат Марина Шишкина рассказала, какие изменения ожидаются в Петербурге в сфере экологии.
Фото: Telegram / Александр Дрозденко
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