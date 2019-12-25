Дрозденко прокомментировал снижение уровня воды в Ладожском озере

То же было в 1940 году – тогда уровень упал почти на 2 метра.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что уровень воды в Ладожском озере примерно на 90 сантиметров ниже средних значений. По его словам, тревогу бить не нужно.

Ладога – не пруд. Это живой, огромный организм, который живет по своим природным законам. У Ладоги есть периоды полноводья и маловодья – естественные циклы, которые длятся десятилетиями. Александр Дрозденко, губернатор

То же было в 1940 году – тогда уровень упал почти на 2 метра. Повторялось это в 1942, 1973 и 2003 годах.

Причина сегодняшнего снижения простая: прошедшие две зимы оказались малоснежными, и в озеро поступило меньше талой воды, что является обычным гидрологическим циклом.

Для жителей и экосистемы угрозы нет. Но одно предостережение: владельцам маломерных судов сейчас стоит быть особенно внимательными – на мелководье легко сесть на мель. Александр Дрозденко, губернатор

Уровень начнет возвращаться к норме с наступлением осени, когда сток по Неве уменьшится.

Ранее депутат Марина Шишкина рассказала, какие изменения ожидаются в Петербурге в сфере экологии.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко