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Дрозденко прокомментировал снижение уровня воды в Ладожском озере
Сегодня, 10:51
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Дрозденко прокомментировал снижение уровня воды в Ладожском озере

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То же было в 1940 году – тогда уровень упал почти на 2 метра.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что уровень воды в Ладожском озере примерно на 90 сантиметров ниже средних значений. По его словам, тревогу бить не нужно. 

Ладога – не пруд. Это живой, огромный организм, который живет по своим природным законам. У Ладоги есть периоды полноводья и маловодья – естественные циклы, которые длятся десятилетиями. 

Александр Дрозденко, губернатор 

То же было в 1940 году – тогда уровень упал почти на 2 метра. Повторялось это в 1942, 1973 и 2003 годах. 

Причина сегодняшнего снижения простая: прошедшие две зимы оказались малоснежными, и в озеро поступило меньше талой воды, что является обычным гидрологическим циклом. 

Для жителей и экосистемы угрозы нет. Но одно предостережение: владельцам маломерных судов сейчас стоит быть особенно внимательными – на мелководье легко сесть на мель. 

Александр Дрозденко, губернатор 

Уровень начнет возвращаться к норме с наступлением осени, когда сток по Неве уменьшится. 

Ранее депутат Марина Шишкина рассказала, какие изменения ожидаются в Петербурге в сфере экологии. 

Фото: Telegram / Александр Дрозденко 

Теги: ладожское озеро, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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