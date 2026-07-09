Депутат Марина Шишкина рассказала, какие изменения ожидаются в Петербурге в сфере экологии

По словам Марины Анатольевны, зеленой повестке сегодня нужны сильные юридические и управленческие инструменты.

Депутат парламента Петербурга Марина Шишкина возглавила федеральный список партии "Зеленые" на выборах в Государственную думу России. Она рассказала "Петербургскому дневнику" о грядущих изменениях в сфере экологии.

По словам Марины Анатольевны, зеленой повестке сегодня нужны сильные юридические и управленческие инструменты. Теперь экология – базовая безопасность людей.

Долгое время экологическая повестка в России воспринималась либо как абстрактная философия, либо как сугубо протестная история. Избирателю предлагали спасать планету в условиях, когда у него под окнами горит мусорная свалка. Мы полностью меняем фокус и переводим экологию на язык экономики, ЖКХ и здоровья. Марина Шишкина, парламентарий

Городской закон о зеленых насаждениях общего пользования – один из самых проработанных в стране. Однако строительные компании находят в нем лазейки: главной болевой точкой является так называемая корректировка границ.

Это схема, когда ради коммерческого объекта или сомнительного инфраструктурного проекта от парка отрезают кусок, а взамен включают в перечень ЗНОП какой-нибудь газон на разделительной полосе трассы. Формально баланс зелени в квадратных метрах сохранен, фактически – жителей могут лишить сквера. Мы будем настаивать на введении жесткого моратория на любое уменьшение площади существующих парков. Марина Шишкина, депутат

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские депутаты одобрили увеличение площади зеленых насаждений во втором чтении.

Фото: личный архив Марины Шишкиной