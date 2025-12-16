Петербургские депутаты одобрили увеличение площади зелёных насаждений во втором чтении

Законодательное Собрание Петербурга во втором чтении одобрило проект закона, направленного на масштабное развитие городской экологии. Согласно документу, общая площадь зелёных насаждений общего пользования в Северной столице увеличится почти на 80 гектаров.
Реализация этой инициативы приведёт к созданию порядка 109 новых охраняемых территорий. Парки, сады и скверы появятся во всех районах города, что позволит сделать качественную городскую среду более доступной для жителей окраин.
Как подчёркивал ранее спикер ЗакСа Александр Бельский, эта работа является частью стратегической задачи – к 2030 году довести долю доступных озеленённых пространств до 30% от всей территории Петербурга. Это амбициозная, но необходимая цель для современного мегаполиса, которая напрямую влияет на качество жизни горожан.
Ранее мы сообщили о том, что полный запрет на продажу электронных сигарет обсудили в ЗакСе Петербурга.
Фото: Piter.TV
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