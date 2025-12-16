Полный запрет на продажу электронных сигарет обсуждают в ЗакСе Петербурга

Депутаты Законодательного собрания обсуждают введение полного запрета на розничную торговлю электронными сигаретами. Такое право у регионов появилось после принятия нового федерального закона.

В Санкт-Петербурге парламентарии рассматривают возможность полного запрета розничной продажи вейпов и электронных сигарет начиная с марта 2027 года. Соответствующее право регионы получили после принятия Госдумой нового закона.

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский отметил, что этот документ открывает для Петербурга новый этап работы. По его словам, от решения депутатов в этот раз зависит здоровье населения, особенно детей и подростков, поэтому подход должен быть взвешенным и эффективным.

В городском парламенте уже действует рабочая группа, которая обсуждает возможные меры, включая полный запрет на торговлю вейпами. В ближайшее время планируется второе заседание группы.

Бельский выразил обеспокоенность использованием яркой упаковки и сладких ароматизаторов, которые привлекают детей и подростков, ускоряя формирование никотиновой зависимости. Председатель ЗакСа подчеркнул, что здоровье людей не должно становиться разменной монетой в погоне за прибылью. Он добавил, что под видом стильного аксессуара людям продают пагубную привычку, а среди выявленных последствий курения вейпов — астма, гипертония и сердечные заболевания.

Ранее сообщалось, что запрет на продажу вейпов не отразится на экономике Петербурга.

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